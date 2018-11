Arm trotz Arbeit

‘Menschen hautnah’ hat vier Frauen begleitet, die wissen, was hart arbeiten bedeutet und dabei nur wenig verdienen. Das kommt in Deutschland ziemlich oft vor. Wir laden Sie ein, mal zu schätzen, wie die Situation für Frauen in Deutschland ist.

Im Video: Leerer Kühlschrank, Altersarmut und Krankheit: Susanne, Janina und Ulrike erzählen von ihren Ängsten.

Deutschland hat OECD-weit als einziges Land ein Steuer- und Sozialsystem, das bei Familien mit schulpflichtigen Kindern Einverdienerhaushalte klar bevorzugt. So führt zum Beispiel das Ehegattensplitting dazu, dass verheiratete Frauen ihren Anteil am Familieneinkommen unterschätzen und Männer ihren überschätzen. Auf dieser Basis entscheiden Ehepartner über die Verteilung von Kinderbetreuung, Hausarbeit oder die Pflege von Angehörigen.

Gut verdienende Frauen sind in Deutschland in der Minderheit. Unter den verheirateten Frauen verdienen sogar nur 3,4 % mehr als 2.500 Euro netto. Das liegt neben der Berufswahl vor allem daran, welche Rollenverteilung in Partnerschaften gelebt wird.

Frauen in einer Partnerschaft tragen in Deutschland so wenig zum Haushaltseinkommen bei wie in kaum einem anderen der 36 OECD-Länder (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Der durchschnittliche Anteil am Familieneinkommen beträgt in Deutschland 22,4 Prozent. In Dänemark sind es zum Beispiel 42 Prozent. OECD-Schnitt sind 33 Prozent.

AUSBILDUNG

Woran liegt es, dass viele Frauen in Deutschland so wenig verdienen? 2017 arbeiteten in Deutschland 83 Prozent der Männer und knapp 75 Prozent der Frauen im Alter von 20-64 Jahren. Damit liegt die Quote der arbeitenden Frauen gut 10 Prozentpunkte über dem Durchschnitt in der OECD. Im Bereich Ausbildung haben sich in Deutschland die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den vergangen Jahrzehnten stark verringert:

Was schätzen Sie: Wie viele Frauen zwischen 30 und 50 Jahren haben Abitur? In der Gruppe der 30- bis 50-jährigen haben mehr Frauen als Männer Abitur. 35 Prozent sind es bei den Männern und 36 Prozent bei den Frauen. Wie ist es tatsächlich? Ziehen Sie den Balken! Der Klick verrät, ob ihre Schätzung stimmt. In der Generation der 30- bis 50-Jährigen sind Frauen nicht schlechter ausgebildet als Männer. Deutsche Frauen haben ebenso häufig einen Uni-Abschluss wie deutsche Männer und stellen die Hälfte des Arbeitskräftepotenzials.

Unverändert groß sind jedoch die Unterschiede in der Studienfachwahl zwischen Frauen und Männern: 2009 entfielen zum Beispiel in Deutschland auf Frauen nur 16 Prozent der Uni-Abschlüsse in Informatik, dafür aber 70 Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen. Die OECD hält dazu fest: “Diese Studienentscheidungen sind das Resultat unterschiedlicher Vorlieben und nicht geschlechtsspezifischer Begabungen.” Und sie bescheinigt Deutschland, dass “Bildung und Kompetenzen von Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht voll ausgeschöpft werden.”

Im Video: Sandra hat vier Kinder und einen Job, für den sie überqulifiziert ist. Sie findet es traurig, dass die Rollenverteilung in Deutschland oft noch so klassisch ist.