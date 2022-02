Brückensperrungen, Baustellen, Behinderungen

A45-Quiz: So wichtig ist die Sauerlandlinie für ganz NRW

Schlechte Nachrichten - nicht nur für Südwestfalen, sondern für ganz NRW: Anfang Dezember wurde die marode Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid von heute auf morgen für den Verkehr gesperrt. Jetzt soll sie möglichst schnell abgerissen werden.

Und nicht nur sie: Alle 60 großen Talbrücken auf der A45 müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden. Und damit kommt eine extreme Belastung auf die Menschen und die Wirtschaft zu - nicht nur in Südwestfalen.

Denn über die Sauerlandlinie rollen tagtäglich neben tausenden Pendler auch Waren und Güter. Sie werden beispielsweise aus dem Ruhrgebiet in den Süden Deutschlands geliefert oder aus Südwestfalen zu den Binnenhäfen in NRW transportiert, wo sie ihre Reise in den Rest der Welt antreten.

Mit dem A45-Quiz finden Sie heraus, wie gut Sie die Sauerlandlinie kennen, was sie über Südwestfalen wissen und warum die Verkehrsbehinderungen nicht nur Anwohner und Wirtschaft in der Region treffen.

Viel Spaß beim Durchklicken und Quizzen!

Autobahnkilometer in NRW

Über fast 257 Kilometer verläuft die Sauerlandlinie von Dortmund bis zum Seligenstädter Dreieck bei Aschaffenburg.

Wie viele Autobahnkilometer der A45 befinden sich in NRW? 98 Kilometer 126 Kilometer 148 Kilometer 230 Kilometer Antworten Exakt 126 Kilometer misst die Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest und der Stelle zwischen Wilnsdorf und Burbach, an der die A45 die Landesgrenze zu Hessen überquert.

Brücken in NRW

Alle 60 großen Talbrücken an der A45 müssen abgerissen und neu gebaut werden.

Wie viele große Talbrücken stehen auf NRW-Gebiet? 16 Brücken 27 Brücken 38 Brücken 49 Brücken Antworten Insgesamt stehen 38 der insgesamt 60 großen Talbrücken der Sauerlandlinie in NRW. Die größte von ihnen ist die Siegtalbrücke. Sie spannt sich in einer Höhe von 100 Metern über die Sieg bei Eiserfeld und misst 1.050 Meter. Auch sie wird ersetzt werden müssen. Den Beginn der Arbeiten peilt die Autobahn Westfalen GmbH für 2027 an. Bis 2035 soll der Neubau stehen.

Brückensprengung

Für den Neubau der Brücken müssen die maroden Bauwerke erst einmal weg. Viele von ihnen sollen gesprengt werden - so wie die Talbrücke Rinsdorf Anfang Februar 2022. 120 Kilogramm Sprengstoff waren nötig, um die bislang höchste gesprengte Brücke in Deutschland zum Einsturz zu bringen.

Wie viele Löcher mussten in die Talbrücke Rinsdorf gebohrt werden, um den Sprengstoff an den richtigen Stellen zur Explosion zu bringen? 940 Löcher 1.080 Löcher 1.850 Löcher 2.300 Löcher Antworten 1.850 Bohrlöcher waren nötig, um die mehr als 70 Meter hohe und 485 Meter lange Brücke zu sprengen.

Verkehrbelastung

Welche Auswirkungen die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen haben werden, lässt sich am besten an der Zahl der Fahrzeuge ablesen, die täglich auf der A45 unterwegs sind.

Wo wurden im Jahr 2019 - also vor der Sperrung der Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid - die meisten Fahrzeuge gezählt? Schwerte-Wandhofen Dortmund-Marten Lüdenscheid Nord Freudenberg Antworten Die richtige Antwort ist Schwerte-Wandhofen. Durchschnittlich passierten 89.545 Fahrzeuge täglich die dauerhaft eingerichtete Zählstelle von Straßen.NRW nahe dem Westhofener Kreuz.

Stau

Wo viele Fahrzeuge unterwegs sind, gibt es auch viele Staus. Im Jahr 2019 - also vor der Corona-Pandemie - summierten sich die Staus auf der A45 auf eine Gesamtlänge von 7.107 Kilometer. Zum Vergleich: Von Siegen nach Kathmandu in Nepal sind es Luftlinie 6.800 Kilometer. Im Jahr 2020 reduzierte sich die Gesamtstaulänge auf der Sauerlandlinie vor allem wegen der Covid-Krise auf 3.313 Kilometer.

Wie lang waren alle Staus zusammen, die es 2021 auf der Sauerlandlinie gab? 2.987 Kilometer 3.894 Kilometer 4.641 Kilometer 6.022 Kilometer Antworten Auf insgesamt 4.641 Kilometern staute sich im Jahr 2021 der Verkehr auf der "Königin der Autobahnen", wie die Sauerländer sie nennen.

Sattelschlepper

Gerade die Industrie in Südwestfalen hofft darauf, dass die Sanierung der A45 schnell voran geht. Seit der Sperrung der Rahmede-Talbrücke müssen Lkw auf Bundes- und Landstraßen ausweichen. Voll war es auf der Autobahn aber schon vorher.

Wie viele Sattelschlepper haben 2019 täglich die Anschlusstelle Freudenberg passiert? 4.347 Sattelschlepper 6.099 Sattelschlepper 7.893 Sattelschlepper 9.209 Sattelschlepper Antworten 9.209 Sattelschlepper passierten nach Informationen von Straßen.NRW 2019 im Durchschnitt jeden Tag die Anschlusstelle Freudenberg. Dabei wurden Sonn- und Feiertage mitgerechnet, also Tage, an denen Lkw nur mit einer Sondergenehmigung fahren dürfen. Die Belastung an Werktagen war daher vermutlich noch wesentlich höher.

Umwege

Will einer dieser Sattelschlepper von Siegen nach Hagen fahren, wären das auf der Sauerlandlinie von Anschlussstelle zu Anschlussstelle 74 Kilometer. Da die Talbrücke Rahmede derzeit aber gesperrt ist und bald abgerissen werden soll, muss der Fahrer oder die Fahrerin Teile der Strecke über Bundes- und Landstraßen zurücklegen.

Um wie viele Kilometer verlängert sich die Strecke Siegen - Hagen, wenn ein Lkw-Fahrer teilweise auf Bundes - und Landstraßen ausweichen muss? 3 Kilometer 8 Kilometer 13 Kilometer 18 Kilometer Antworten Um 3 Kilometer. Das hört sich erst einmal harmlos an. Aber dadurch, dass der Lkw vor Lüdenscheid ab- und einen Umweg fahren muss, verlängert sich die Fahrtzeit laut Google Maps im besten Fall von 40 auf 55 Minuten. Im schlimmsten Fall braucht er mehr als doppelt so lange für die gesamte Strecke von Siegen nach Hagen.

Bier

Je größer die Gütermengen sind, die sonst auf der A45 transportiert werden, desto mehr wirken sich die Verkehrsbehinderungen auf der Sauerlandlinie auf die einzelnen Unternehmen aus. Schon jetzt gaben zwei Drittel der Unternehmen an, die an einer Umfrage der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) teilnahmen, dass ihre Lieferketten durch die Sperrungen auf der A45 gestört seien. Unter anderem davon betroffen ist die fünftgrößte Bierbrauerei Deutschlands: Krombacher. Am Firmensitz in Kreuztal wurden im Jahr 2021 5,8 Millionen Hektoliter Bier gebraut.

Wie viele Hektoliter Bier transportiert die Brauerei Krombacher pro Jahr über die A45 in NRW? 0,5 Mio. Hektoliter 1,5 Mio. Hektoliter 2,5 Mio. Hektoliter 3,5 Mio. Hektoliter Antworten 2,5 Millionen Hektoliter Braugut werden laut Krombacher jedes Jahr über die A45 in Richtung Norden transportiert. Mit dieser Biermenge könnte man 100 olympische 50-Meter-Schwimmbecken füllen. Dazu kommt, dass unzählige Mehrwegflaschen, -kästen und -fässer auch wieder zurück ins Siegerland gebracht werden müssen. Aufgrund der Sperrungen auf der Sauerlandlinie rechnet Krombacher für die kommenden Jahren "mit jährlichen Zusatzaufwendungen im einstelligen Millionenbereich", so das Unternehmen.

Pendler

Aber nicht nur für den Transport von Waren sind die Verkehrsbeeinträchtigungen an der A45 eine große Belastung. Auch tausende Pendler nutzen die Sauerlandlinie.

Wie viele Menschen sind im Jahr 2020 täglich allein zwischen Gemeinden und Städten gependelt, die unmittelbar an der A45 liegen? Mehr als 58.000 Mehr als 68.000 Mehr als 78.000 Mehr als 88.000 Antworten 88.090 Menschen pendelten im Jahr 2020 nur zwischen Gemeinden und Städten, die direkt an der A45 liegen. Allein nach Dortmund fuhren nach Daten des Pendleratlas NRW jeden Tag fast 24.000 Menschen. Natürlich sind nicht alle mit dem Auto auf der A45 unterwegs. Viele nutzen für kürzere Strecken auch Bundes- und Landstraßen oder den ÖPNV. Doch mit zunehmenden Verkehrsproblemen auf der Sauerlandlinie wird es dort noch voller werden.