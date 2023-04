Deepfake-Quiz: Erkennen Sie alle KI-Bilder?

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich heute nahezu mühelos Texte, Fotos, Audios und Videos erstellen, die im Zweifel täuschend echt aussehen. Fake-Fotos vom Papst in Luxusjacke oder Aufnahmen der vermeintlichen Verhaftung von Donald Trump zeigen: KI-Bilder können durchaus Verwirrung stiften und im schlimmsten Fall sogar zu Turbulenzen an der Börse oder politischen Verwerfungen führen.

Noch machen die KI-Bildgeneratoren Fehler, doch schon bald dürfte es kaum noch möglich sein, sie von echten Fotos zu unterscheiden.

Also legen wir am besten gleich los! Schaffen Sie es, alle künstlichen Bilder zu erkennen?

Welches Bild hat die KI erstellt? A B Antworten Das Bild links heißt „Fischerboote bei Saintes Maries de la Mer“ und wurde 1888 vom Meister Vincent van Gogh persönlich gepinselt. Das rechte Bild wurde dagegen mit „Bing Image Creator“ (verwendet Dall-E, die Bilderstellungs-KI von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT) erstellt. Es ist kein Problem, den einschlägigen KI-Systemen eine Stilrichtung wie z.B. „Van Gogh“ oder „Monet“ vorzugeben.

Welches Steak kann man nicht wirklich essen? A B Antworten Auch „echte“ Fotos von Essen sehen häufig unecht aus, da Farben verstärkt werden - echt und KI zu unterscheiden fällt da unter Umständen schwer. Diese KI-Aufnahme von „Stable Diffusion“ sieht aber nur auf den ersten Blick echt aus. Die geschnittenen Tranchen sind viel länger als das eigentliche Stück Fleisch. Und die Fleischmaserung sieht auch etwas unappetitlich aus, oder?

Auf welchem Bild sieht man die echte Susanne Wieseler von der Aktuellen Stunde? A B C D Antworten Die KI-Bilder wurden mit „Midjourney“ erstellt. Wir haben der KI das echte Bild unserer Moderatorin zur Verfügung gestellt, um auf Grundlage davon neue Bilder zu generieren. Die Aufnahme mit den verschränkten Armen enthält gleich mehrere deutliche Fehler, die für KI-Aufnahmen typisch sind. An einem Arm befinden sich zwei Hände. Der Arm ist außerdem nicht mit dem Rest des Körpers verbunden. Gruselig! Darüber hinaus stimmt die Zahl der Finger nicht und die Trinkgläser sind verzerrt. Bei den beiden anderen KI-Bildern scheint die Haut etwas zu sehr weichgezeichnet zu sein. Wem es bisher zu einfach war: Es wird nach und nach schwieriger, keine Sorge!

Welche dieser Katzen fängt höchstens digitale Mäuse? A B C D Antworten Die mit der KI erzeugte Aufnahme sieht erstaunlich echt aus. Das seidige Fell, in dem sich das Gegenlicht bricht, die Körperspannung der jagenden Katze: Alles perfekt! Nur, wer sich die Pfoten genauer anschaut, kann misstrauisch werden: Die Pfotenstellung, die Größe und die Perspektive scheinen nicht ganz zu stimmen.

Welches Baby-Foto hat die KI erstellt? A B Antworten Glatt wie ein Baby-…Gesicht: Kleine Kinder haben meist noch eine perfekte Haut. Ganz so glatt wie auf dem KI-Foto ist sie dann allerdings doch nicht. Beim Baby mit der Mütze lässt sich die KI zusätzlich anhand der etwas unnatürlichen Abgrenzung der Augen erkennen. Dafür muss man aber schon ganz genau hinschauen und im Zweifel eine Aufnahme auch mal vergrößern. Die Hand wiederum ist in der KI „Midjourney“ hervorragend gelungen, es gibt sogar Cookie-Krümel auf dem Ärmel.

Welches Tiger-Bild ist von der KI erstellt worden? A B Antworten Bei Tieraufnahmen sind KI-Systeme erstaunlich stark. Sofern die Tiere ohne Umgebung gezeigt werden, ist es jetzt schon praktisch unmöglich, wahr und Fake zu unterscheiden.

Welches Bild stammt von der KI? A B Antworten Haben Sie einmal versucht, einer (im Zweifel wenig kooperativen) Katze eine Brille anzuziehen und sie damit zu fotografieren? Mit einer KI ist das deutlich leichter - schon allein, weil die keine Krallen hat! Dieses Bild wurde mit „Midjourney“ erstellt. Die echte Aufnahme zeigt leicht verdreckte Gläser, das kann die KI so realistisch noch nicht.

Welche Skier sind rein digital und haben nie echten Schnee stauben lassen? A B Antworten Landschaftsaufnahmen bekommen die guten KI-Systeme sehr überzeugend hin: Welche Aufnahme wirklich in den Alpen entstanden ist lässt sich hier fast nur noch raten. An der Bindung der Skier lässt sich aber erkennen, dass hier etwas nicht stimmt: Sie zeigt in die falsche Richtung.

Letzte Frage: Welches Urlaubsfoto kommt von der KI? A B C D Antworten Dieses Foto wurde mit „Midjourney Version 5“ erstellt. Diese KI kann extrem realistische Fotoaufnahmen simulieren, wenn man der Maschine nur genau genug sagt, was sie tun soll. Hier war unsere Aufgabe für die KI: Das Foto soll wirken, als sei es mit einer „Canon 5D“-Kamera aufgenommen worden - mit offener Blende am Objektiv. Dadurch ist der Hintergrund unscharf. Bestenfalls die praktisch perfekte Haut lässt erahnen, dass hier KI am Werk war. Allerdings könnte ein Filter am Smartphone oder eine Nachbearbeitung in Photoshop die Haut ebenso makellos machen.

Ergebnis anzeigen 0 / 0 Die KI konnte Sie schon relativ oft täuschen. Machen Sie sich nichts draus, das wird wohl schon bald fast allen so gehen! Wenn Sie mehr darüber lernen wollen, wie Sie KI erkennen können, scrollen Sie gerne einfach weiter. Wir haben hier noch einige wissenswerte Infos und hilfreiche Tipps zum Umgang mit KI-generierten Deepfakes aufgeschrieben.

Mit diesen Diensten erstellen Sie selbst täuschend echte KI-Bilder

Wer ein wenig experimentieren und selbst mithilfe von KI-Systemen Bilder erzeugen möchte, hat heute die Qual der Wahl. Da wären nicht nur die nativen Angebote wie Dall-E, Midjourney oder StableDiffusion, die eigentlichen KI-Systeme, auf denen viele zahlreiche andere Dienste aufbauen. Sondern eben auch die Drittanbieter: Online-Dienste, die (auch) die Möglichkeit anbieten, per Texteingaben Bilder zu generieren.

Die Auswahl ist riesig: Anbieter wie Jasper Art, Runway, Neuroflash und viele andere - oder auch das bekannte Canva. Meist kann man kostenlos ein wenig experimentieren, muss für weitere und vor allem hoch aufgelöste Bilder ohne Wasserzeichen aber bezahlen. Bestimmte Apps bieten ähnliche Ergebnisse noch einfacher und bequemer. Das sind zum Beispiel Wonder, Wombo, Nightcafe oder viele andere. Vorsicht: Die Apps sind zwar einfach zu bedienen, verlangen allerdings mitunter hohe Gebühren.

Das sind die Stärken und Schwächen der beliebtesten KIs zur Bilderstellung

Lust bekommen? Es gibt reichlich Möglichkeiten, selbst ein wenig mit KI zu experimentieren - auch kostenlos.

Midjourney: Liefert derzeit die besten Ergebnisse, ist für Anfänger allerdings möglicherweise etwas kompliziert, da man es über die Chat-App Discord bedienen muss. Die neueste Version 5 ist aktuell nur für zahlende Abonnenten zu haben.

Bing Image Creator: Gratis, leicht zu nutzen, unterstützt allerdings bislang nur englische Prompt-Eingaben, basiert auf DALL-E von OpenAI.

DALL-E: Der „große Bruder“ von OpenAI direkt bietet mehr Möglichkeiten als Bing Image Creator, ist allerdings in der Gratis-Version oft überlastet.

Stable Diffusion: kostenlose Open-Source-Alternative zu DALL-E und Midjourney. Es gibt auch Apps/Anwendungen wie DiffusionBee, die direkt auf dem eigenen Desktop-PC laufen. Lässt sich hier oder hier ausprobieren. Versionen mit kostenpflichtigem Account und deutlich mehr Funktionen gibt es hier und hier.

„Prompts“ gut schreiben: So sagen Sie der KI exakt, was Sie von ihr wollen

Wer mit Hilfe von KI z.B. ein Bild erzeugen will, muss einen sogenannten „Prompt“ definieren: Eine kurze - oder im Zweifel auch etwas längere - Beschreibung dessen, was die KI erstellen soll. Wer sich kurz fasst und lediglich sagt „Zwei Roboter spielen Beachvolleyball“ bekommt Vorschläge präsentiert. Soll das Ganze aber fotorealistisch aussehen - oder wie ein Cartoon oder aus einem Pixar-Movie? Dann muss das im Prompt angegeben werden. Auch sind Angaben zum Format (quadratisch, Hochformat, Querformat) möglich, zur Lichtsituation, zum Foto-Stil, zur verwendeten Kamera oder ob sich etwas im Vor- oder Hintergrund befinden soll.

Sofern man es nicht dem Zufall überlassen möchte, was die KI generiert, sollte man den Prompt möglichst umfassend formulieren: Lieber ein paar mehr Angaben als zu wenige. KI-Systeme wie Midjourney, Dall-E oder Stable Diffusion können die Angaben mühelos „verstehen“ - und was sie nicht verstehen können, das wird ignoriert. Experten, die mit KI beeindruckende Bilder erzeugen, die auch von einem Profifotografen kommen könnten, schreiben Prompts auf, die 200 Wörter und mehr enthalten. Eine Wissenschaft für sich.

Muss man Urheberrechte beachten, wenn man mit KI-Bilder erstellt?

KI-Systeme wie “ChatGPT” oder “Midjourney” wurden mit Millionen von Texten und Bildern „gefüttert“ und so trainiert. Basierend darauf werden Texte und Bilder erstellt, denn die KI-Systeme ahmen das Gelernte nach. Es gibt Kreative, die das nicht in Ordnung finden - und auf Entschädigung pochen. Es sind Diskussionen entstanden, wie solche Entschädigungen in der Praxis aussehen könnten, etwa über Verwertungsgesellschaften. Wir stehen hier aber erst ganz am Anfang der Debatte.

Eine andere Frage ist, wer die Rechte an den durch KI-Systemen erzeugten Inhalten hat. Laut Urheberrecht in Deutschland können nur natürliche Personen (Menschen) ein Urheberrecht in Anspruch nehmen. Demnach kann eine künstliche Intelligenz niemals Urheber der erstellten Inhalte sein und keine urheberrechtlich geschützten Werke erschaffen. Die Nutzungsrechte hingegen sind verhandelbar. Deshalb ist es wichtig, vor der Verwendung von durch KI erzeugten Inhalten die Nutzungsrechte zu prüfen. Bei “Midjourney” beispielsweise haben nur Nutzer mit bezahltem Account das Privileg, die erzeugten Inhalte auch kommerziell verwerten zu dürfen.