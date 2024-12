Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt und wir möchten wissen: Was bewegt euch vor der Wahl? Welche Sorgen habt ihr? Welche Probleme müssen in Deutschland dringend gelöst werden? Macht mit bei unserer Umfrage und sagt es uns!

Wir machen eure Wünsche, Gedanken und Geschichten sichtbar!

Ihr wisst, wo ’ s brennt. Deshalb wollen wir eure Probleme und eure Ratschläge an die Politik herantragen und sie zum Mittelpunkt des Wahlkampfs machen. Ihr findet die Ergebnisse vor der Bundestagswahl hier auf wdr.de und der App WDR aktuell, im WDR Fernsehen, im Radio und auf Social Media.