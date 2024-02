Schaltjahr-Quiz: Beantworten Sie alle zehn Fragen richtig?

Wenn jemand an einem 29. Februar Geburtstag hat, gratuliert man hierzulande außerhalb der Schaltjahre am besten am 1. März. Denn das ist der Tag, an dem diese Menschen in Deutschland offiziell ein Jahr älter werden – das ist sogar gesetzlich in § 188 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) festgelegt. In Neuseeland ist das anders: Da gilt der 28. Februar als offizieller Geburtstag der Schalttagskinder, die hier “leaplings “heißen. Der Schalttag selbst heißt “leap day.”