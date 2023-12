Silvester-Quiz: Beantworten Sie alle zehn Fragen richtig?

Beliebtes Gebäck um die Zeit am Ende des Jahres waren süße Brezeln, die gab es nicht so oft – ein Festgebäck, auch Gebetbrot genannt. In einigen Eifelorten trafen sich Männer zum Jahresende zum Kartenspiel in Kneipen. Der Spieleinsatz: Diese besonderen Brezeln.

