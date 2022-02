Antworten

Besonders stark schadet Rindfleisch dem Klima - und das nicht nur durch CO 2 , sondern vor allem auch durch Methan. Alles zusammen entspricht ein Kilo Rindfleisch 13,6 Kilo CO 2 (CO 2 -Äquivalente), so eine Berechnung des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Andere tierische Produkte haben demnach diese CO 2 -Äquivalente: Schweinefleisch 4,6 kg, Hähnchen 5,5 kg, Fisch (Wildfang, gefrorene Massenware) 2,4 kg, Käse 5,7 kg, Butter 9,0 kg. Bei der Produktion von einem Kilo Insekten-Food entstehen etwa 1,5 kg CO 2 -Äquivalente, so das Umweltbundesamt mit Verweis auf eine Studie von 2015.